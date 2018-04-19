МЧС предоставило видео с места массового ДТП под Ростовом.

﻿Ранее в областном МВД озвучили предварительную версию произошедшего. По данным правоохранителей, водитель 1977 года рождения за рулем большегруза Mercedes допустил наезд на стоящий в попутном направлении бетоносмеситель. Спецтехника в свою очередь врезалась в пассажирским автобус «ПАЗ», следовавшим по маршруту «Ростов-Азов». После этого автобус протаранил легковой автомобиль Mazda 6 под управлением водителя 1984 года рождения, который врезался в стоящий впереди Nissan Teana под управлением водителя 1975 года рождения.