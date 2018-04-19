Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России внезапно найдены миллионы тонн золота
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Директор школы в Башкирии знал о намерениях напавшего на одноклассников ученика
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
Из космоса пришел загадочный снимок (фото)
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
"Честь кончилась": ответ офицерам ВСУ решившим вернуться в Крым
Познер о Трампе: «Это катастрофа для США»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Рекорд Кросби помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в КС
Россиянин поучаствовал в массовой драке в матче Кубка Стэнли
Игорь Верник окунул Аглаю Тарасову лицом в именинный торт
6 рыжих звезд, которые на самом деле не рыжие (фото)
Мужчине дважды пересадили лицо
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Заблокировать Telegram оказалось невозможно
Российские «Терминаторы» пугают запад
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
15:23 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии найден мертвым пропавший Руслан Сайфуллин

39-летний Руслан Сайфуллин, пропавший без вести 17 февраля этого года, найден мертвым. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник.

— Обнаружены его останки. Основная версия — убийство, — пояснил собеседник.

Ранее ГорОбзор.ру писал, что Руслан Сайфуллин работал зубным врачом. В последний раз он выходил на связь 17 февраля. Как сообщают его родные, мужчина поругался с супругой и снял квартиру, после чего бесследно пропал.

Все новости региона
 В Башкирии найден мертвым пропавший Руслан Сайфуллин
Имя погибшего офицера башкирского СОБРа увековечили на мемориальной доске в Чечне
СМИ узнали о подготовке провокации с химическим оружием в Сирии
Как найти самых далеких предков и составить свою родословную
Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением»
Бойня в Уэйко. Как борьба ФБР с сектой обернулась кошмаром
Китай решил сотрудничать с Россией вопреки западным санкциям
США опасаются реакции в случае пролета ракет над территорией РФ
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
Спорт
«Глушаков, выходи» Московский "Спартак" неожиданно проиграл "Тосно" на своем поле в полуфинале Кубка России. После матча болельщики требовали объяснений от Дениса Глушакова
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь