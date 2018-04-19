В Башкирии найден мертвым пропавший Руслан Сайфуллин
39-летний Руслан Сайфуллин, пропавший без вести 17 февраля этого года, найден мертвым. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник.
39-летний Руслан Сайфуллин, пропавший без вести 17 февраля этого года, найден мертвым. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник.
— Обнаружены его останки. Основная версия — убийство, — пояснил собеседник.
Ранее ГорОбзор.ру писал, что Руслан Сайфуллин работал зубным врачом. В последний раз он выходил на связь 17 февраля. Как сообщают его родные, мужчина поругался с супругой и снял квартиру, после чего бесследно пропал.