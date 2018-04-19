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15:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде назвали причину массовой госпитализации учеников сельской школы

Специалисты установили причину госпитализации девяти учеников школы поселка Червленое Светлоярского района Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Напомним, сообщение о резком ухудшении самочувствия школьников поступило в экстренные службы в обед четверга, 19 апреля. Дети жаловались на затруднение дыхания и резь в глазах.

Как сообщает «КП-Волгоград», в ходе проведенной проверки специалисты выяснили, что один из учеников принес с собой в школу аэрозольный перцовый баллончик, используемый для самообороны и распылил его.

В результате инцидента занятия в школе были сорваны, девять школьников были доставлены в больницу скорой помощи № 15 в соседнем Красноармейском районе Волгограда. К месту происшествия выехали чиновники и медики. Они же провели проверку и установили причины отравления.

Личность хулигана, распылившего баллончик, устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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