В Волгограде назвали причину массовой госпитализации учеников сельской школы

Источник: Комсомольская правда

Напомним, сообщение о резком ухудшении самочувствия школьников поступило в экстренные службы в обед четверга, 19 апреля. Дети жаловались на затруднение дыхания и резь в глазах.

Как сообщает «КП-Волгоград», в ходе проведенной проверки специалисты выяснили, что один из учеников принес с собой в школу аэрозольный перцовый баллончик, используемый для самообороны и распылил его.

В результате инцидента занятия в школе были сорваны, девять школьников были доставлены в больницу скорой помощи № 15 в соседнем Красноармейском районе Волгограда. К месту происшествия выехали чиновники и медики. Они же провели проверку и установили причины отравления.