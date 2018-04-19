В Волгограде назвали причину массовой госпитализации учеников сельской школы
Специалисты установили причину госпитализации девяти учеников школы поселка Червленое Светлоярского района Волгоградской области.
Специалисты установили причину госпитализации девяти учеников школы поселка Червленое Светлоярского района Волгоградской области.
Напомним, сообщение о резком ухудшении самочувствия школьников поступило в экстренные службы в обед четверга, 19 апреля. Дети жаловались на затруднение дыхания и резь в глазах.
Как сообщает «КП-Волгоград», в ходе проведенной проверки специалисты выяснили, что один из учеников принес с собой в школу аэрозольный перцовый баллончик, используемый для самообороны и распылил его.
В результате инцидента занятия в школе были сорваны, девять школьников были доставлены в больницу скорой помощи № 15 в соседнем Красноармейском районе Волгограда. К месту происшествия выехали чиновники и медики. Они же провели проверку и установили причины отравления.
Личность хулигана, распылившего баллончик, устанавливают сотрудники правоохранительных органов.