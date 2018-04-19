Суд арестовал бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова по делу о растрате. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу в отношении Сергея Хачатурова», — сказала представитель суда. Хачатуров подозревается по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата»).

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Ранее ТАСС со ссылкой на представителя страховщика сообщал, что ФСБ провела следственные действия в центральном офисе «Росгосстрах Жизнь» на Кадашевской набережной, не связанные с операционной деятельностью компании.

«Росгосстрах Жизнь» ранее входила в одну группу с универсальной розничной компанией «Росгосстрах», однако в 2017 году убыточный «Росгосстрах» перешел под контроль банка ФК «Открытие» и в составе группы банка в августе 2017 года попал в периметр санации «Открытия» Центробанком. Прибыльная «Росгосстрах Жизнь» осталась под контролем бывшего основного владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова.

В конце 2017 года новый глава банка «Открытие» и председатель совета директоров «Росгосстраха» Михаил Задорнов заявил, что «в Росгосстрахе сверху донизу царило воровство».

В апреле 2018 года «Росгосстрах» обвинил предыдущих менеджмент и собственника в выводе активов и заявил, что подал ряд гражданских исков против юридических лиц и их менеджеров, связанных с бывшим бенефициаром компании.