Суд арестовал бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова
Ранее ФСБ провела следственные действия в центральном офисе «Росгосстрах Жизнь» на Кадашевской набережной в Москве.
Ранее ФСБ провела следственные действия в центральном офисе «Росгосстрах Жизнь» на Кадашевской набережной в Москве.
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего
Ранее ТАСС со ссылкой на представителя страховщика сообщал, что ФСБ провела следственные действия в центральном офисе «Росгосстрах Жизнь» на Кадашевской набережной, не связанные с операционной деятельностью компании.
«Росгосстрах Жизнь» ранее входила в одну группу с универсальной розничной компанией «Росгосстрах», однако в 2017 году убыточный «Росгосстрах» перешел под контроль банка ФК «Открытие» и в составе группы банка в августе 2017 года попал в периметр санации «Открытия» Центробанком. Прибыльная «Росгосстрах Жизнь» осталась под контролем бывшего основного владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова.
В конце 2017 года новый глава банка «Открытие» и председатель совета директоров «Росгосстраха» Михаил Задорнов заявил, что «в Росгосстрахе сверху донизу царило воровство».
С августа 2017 года перешедшая под контроль государства группа «Открытие» осталась без собственного страховщика жизни и продавала полисы «РГС Жизни» своим клиентам в качестве агента, при этом, как сообщал ТАСС, банк вел переговоры с Даниилом Хачатуровым о передаче контроля над «РГС Жизнью» тоже. Затем переговоры были прекращены, и с апреля «Росгосстрах» и «Открытие» прекратили сотрудничество с «РГС Жизнью». Кроме того, в первом квартале «РГС Жизнь» сменила центральный офис, переехав из исторического дома Госстраха на Киевской улице, где находится головной офис «Росгосстраха», на Кадашевскую набережную.