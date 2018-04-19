В Казани будут судить экс-банкира, получившего 77 млн рублей на махинациях на рынке

Обвиняемый в 2011—2016 годы, действуя со своего биржевого счета, оформленного на него в одном из крупных профучастников, собирал пакет ценных бумаг, совершал покупки по рыночной цене. В итоге, накопив достаточный для себя объем, он выставлял с рабочего счета банка, с того счета, которым он в тот момент управлял, заявку на продажу ценных бумаг выше рынка и удовлетворял ее. В результате каждой операции, которая совершена по данной схеме, он получал прибыль в размере нескольких сот тысяч рублей. Всего им было осуществлено 494 таких случая на протяжении с 2011 по 2016 год с разными ликвидными ценными бумагами.