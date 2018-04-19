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16:24 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани будут судить экс-банкира, получившего 77 млн рублей на махинациях на рынке

В Казани будут судить 36-летнего бывшего главного специалиста отдела доверительного управления Управления продаж Департамента инвестиционного бизнеса одного из банков, который заработал за счет махинаций на рынке ценных бумаг 77 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РТ.

Обвиняемый в 2011—2016 годы, действуя со своего биржевого счета, оформленного на него в одном из крупных профучастников, собирал пакет ценных бумаг, совершал покупки по рыночной цене. В итоге, накопив достаточный для себя объем, он выставлял с рабочего счета банка, с того счета, которым он в тот момент управлял, заявку на продажу ценных бумаг выше рынка и удовлетворял ее. В результате каждой операции, которая совершена по данной схеме, он получал прибыль в размере нескольких сот тысяч рублей. Всего им было осуществлено 494 таких случая на протяжении с 2011 по 2016 год с разными ликвидными ценными бумагами.

 — В результате незаконных действий обвиняемый извлек излишний доход в сумме более 77 млн рублей, а также причинил ущерб Банку и Инвестиционной компании в сумме более 76 млн рублей в виде реального ущерба и упущенной выгоды, — сообщили следователи.

Было возбуждено дело по статье «Манипулирование рынком», свою вину обвиняемый признал, также частично возместив ущерб.

Уголовное дело направлено в суд.

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