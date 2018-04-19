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16:21 (мск), источник: РИА Новости

Экс-замглаву Нижнего Новгорода арестовали по делу о взятке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр — РИА Новости. Суд заключил под стражу бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, который обвиняется в получении взятки в 17 миллионов рублей, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Источник: РИА Новости

По версии следствия, экс-глава Нижнего Новгорода Олег Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов в 2012—2013 годах получили от предпринимателя взятку в 17 миллионов рублей. Деньги передавались им, в частности, за выделение участка под строительство крематория, утверждает Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело. Кондрашов объявлен в розыск, Привалова и посредников в получении взятки — предпринимателей Сергея Муравлёва и Юрия Гришина — задержали, им предъявили обвинения.

«Из материалов уголовного дела следует, что бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода, будучи судимым, может скрыться от предварительного следствия и суда с целью уклонения от строгого наказания за особо тяжкое преступление. 19 апреля Нижегородским районным судом удовлетворено ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 16 июня 2018 года включительно», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

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