Экс-замглаву Нижнего Новгорода арестовали по делу о взятке

По версии следствия, экс-глава Нижнего Новгорода Олег Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов в 2012—2013 годах получили от предпринимателя взятку в 17 миллионов рублей. Деньги передавались им, в частности, за выделение участка под строительство крематория, утверждает Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело. Кондрашов объявлен в розыск, Привалова и посредников в получении взятки — предпринимателей Сергея Муравлёва и Юрия Гришина — задержали, им предъявили обвинения.