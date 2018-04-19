В Перми альфонс уговорил возлюбленную продать почку

В Орджоникидзевском райсуде Перми стартовал процесс по делу 33-летнего местного жителя, который уговорил влюбленную в него женщину продать почку и жилье. Его обвиняют в мошенничестве и вымогательстве, передает «Уралинформбюро».

Подсудимый обманывал потерпевшую на протяжении нескольких лет. Он притворялся начинающим бизнесменом и просил деньги на развитие денег. Женщина оформила несколько кредитов, но погасить долг не смогла. Тогда ей пришлось продать жилье и переехать к родителям. Все деньги она отдавала возлюбленному.

Однако альфонсу этого было мало, и он убедил женщину продать квартиру родителей. Когда деньги закончились, мужчина предложил женщине продать почку. Однако она не смогла расстаться с органом по медицинским показаниям.