Тяжкие преступления: в Севастополе задержали восемь членов ОПГ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе задержаны участники организованной группы, подозреваемые в совершении серии тяжких преступлений. Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе задержаны участники организованной группы, подозреваемые в совершении серии тяжких преступлений. Об этом сообщили в
«Оперуполномоченными уголовного розыска совместно со следователями УМВД России по Севастополю в рамках возбужденного уголовного дела по факту вымогательства в особо крупном размере задержаны восемь жителей города в возрасте от 32 до 56 лет, подозреваемые в вымогательстве крупных денежных сумм», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Они заставили мужчину переписать на них имущество и подписать договоры займа, после чего завладели производственной базой и автомобилями, принадлежавшими потерпевшему», — отметили в
По версии следствия, фигуранты также причастны к аналогичному противоправному деянию: под угрозой убийства в течение нескольких лет они ежемесячно вымогали у севастопольца 350 тыс рублей за покровительство в бизнесе.
Правоохранители возбудили уголовное дело, задержанные заключены под стражу. В МВД полагают, что могут быть еще факты вымогательства, совершенные этой ОПГ, поэтому просят всех пострадавших откликнуться.