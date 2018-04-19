В Калининграде директора МУП осудили на семь лет лишения свободы за 300 тысяч рублей взятки
В Калининграде директор муниципального предприятия осуждён за взятку в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает
В Калининграде директор муниципального предприятия осуждён за взятку в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает
Деньги мужчине передал замдиректора одной из местных фирм. Муниципальное предприятие требовало оплатить задолженность за коммунальные услуги в размере 2 320 300 рублей. Злоумышленник предложил руководителю
Своей вины подсудимый не признал. Однако его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия в крупном размере в пользу представляемого взяткодателем лица»). Директора МУП приговорили к семи годам колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.