В Калининграде директора МУП осудили на семь лет лишения свободы за 300 тысяч рублей взятки

Деньги мужчине передал замдиректора одной из местных фирм. Муниципальное предприятие требовало оплатить задолженность за коммунальные услуги в размере 2 320 300 рублей. Злоумышленник предложил руководителю компании-должника уменьшить сумму до 100 тысяч рублей и потребовал за это 300 тысяч взятки.