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16:29 (мск), источник: Zakon.kz

В гостинице в центре Риги убили карагандинку

Тело обнаружила горничная.

Источник: Zakon.kz

Жительницу Караганды Елену Губину нашла убитой горничная в гостинице Metropole, расположенной в центре латвийской столицы, передает Today.kz.

Известно, что Елена два дня прожила в номере с 46-летним другом. Затем мужчина сдал ключи от комнаты и уехал.

Тело 41-летней карагандинки нашла горничная вечером 8 апреля. По предварительной версии, женщину задушили.

Друга Елены задержали за 40 минут до вылета из Риги.

Родственники погибшей комментарии не дают. Они сообщили лишь, что прощание с Еленой Губиной состоится 21 апреля в Михаило-Архангельском соборе.

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