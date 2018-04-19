В гостинице в центре Риги убили карагандинку

Источник: Zakon.kz

Жительницу Караганды Елену Губину нашла убитой горничная в гостинице Metropole, расположенной в центре латвийской столицы, передает Today.kz.

Известно, что Елена два дня прожила в номере с 46-летним другом. Затем мужчина сдал ключи от комнаты и уехал.

Тело 41-летней карагандинки нашла горничная вечером 8 апреля. По предварительной версии, женщину задушили.

Друга Елены задержали за 40 минут до вылета из Риги.