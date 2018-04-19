В гостинице в центре Риги убили карагандинку
Тело обнаружила горничная.
Тело обнаружила горничная.
Жительницу Караганды Елену Губину нашла убитой горничная в гостинице Metropole, расположенной в центре латвийской столицы, передает Today.kz.
Известно, что Елена два дня прожила в номере с 46-летним другом. Затем мужчина сдал ключи от комнаты и уехал.
Тело 41-летней карагандинки нашла горничная вечером 8 апреля. По предварительной версии, женщину задушили.
Друга Елены задержали за 40 минут до вылета из Риги.
Родственники погибшей комментарии не дают. Они сообщили лишь, что прощание с Еленой Губиной состоится 21 апреля в