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17:25 (мск), источник: RNS

Минтранс разработал новые правила пользования метро

Министерство транспорта России подготовило новые правила пользования метрополитеном, следует из текста документа на сайте проектов нормативно-правовых актов.

Источник: Агентство «Москва»

Правила, в том числе, включают пункт с 51 запретом для пассажиров метро.

Например, министерство предлагает запретить пассажирам перевозить детей в детских колясках, приставать к другим пассажирам или работникам метрополитена с предложениями купли-продажи, обмена товаров, а также в целях гадания и попрошайничества.
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Кроме того, в документ есть запрет на проход и нахождение в метро без обуви и без одежды, а также на пользование летательными аппаратами. Новые правила также запрещать бежать по эскалатору, сидеть и ставить вещи на ступени, провозить бьющиеся, колющие и режущие предметы, а также зловонные, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, радиоактивные, отравляющие, ядовитые коррозионные и другие опасные вещества и предметы, а также вмешиваться в работу устройств беспроводной передачи данных.

Документ предполагает запрет на проведение зрелищных мероприятий, в том числе с использованием музыкальных инструментов без письменного разрешения перевозчика, передвижение на мотоциклах, мопедах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных средствах передвижения, а также с использованием спортивного инвентаря, кроме инвалидных колясок и размещение ручной клади на сиденьях вагонов и скамейках станций.

Положения законопроекта во многом совпадают с нормами действующих правил пользования метрополитеном.

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