Минтранс разработал новые правила пользования метро

Источник: Агентство «Москва»

Правила, в том числе, включают пункт с 51 запретом для пассажиров метро.

Например, министерство предлагает запретить пассажирам перевозить детей в детских колясках, приставать к другим пассажирам или работникам метрополитена с предложениями купли-продажи, обмена товаров, а также в целях гадания и попрошайничества.

Кроме того, в документ есть запрет на проход и нахождение в метро без обуви и без одежды, а также на пользование летательными аппаратами. Новые правила также запрещать бежать по эскалатору, сидеть и ставить вещи на ступени, провозить бьющиеся, колющие и режущие предметы, а также зловонные, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, радиоактивные, отравляющие, ядовитые коррозионные и другие опасные вещества и предметы, а также вмешиваться в работу устройств беспроводной передачи данных.

Документ предполагает запрет на проведение зрелищных мероприятий, в том числе с использованием музыкальных инструментов без письменного разрешения перевозчика, передвижение на мотоциклах, мопедах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных средствах передвижения, а также с использованием спортивного инвентаря, кроме инвалидных колясок и размещение ручной клади на сиденьях вагонов и скамейках станций.