Минтранс разработал новые правила пользования метро
Министерство транспорта России подготовило новые правила пользования метрополитеном, следует из текста документа на сайте проектов
Министерство транспорта России подготовило новые правила пользования метрополитеном, следует из текста документа на сайте проектов
Правила, в том числе, включают пункт с 51 запретом для пассажиров метро.
Кроме того, в документ есть запрет на проход и нахождение в метро без обуви и без одежды, а также на пользование летательными аппаратами. Новые правила также запрещать бежать по эскалатору, сидеть и ставить вещи на ступени, провозить бьющиеся, колющие и режущие предметы, а также зловонные, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, радиоактивные, отравляющие, ядовитые коррозионные и другие опасные вещества и предметы, а также вмешиваться в работу устройств беспроводной передачи данных.
Документ предполагает запрет на проведение зрелищных мероприятий, в том числе с использованием музыкальных инструментов без письменного разрешения перевозчика, передвижение на мотоциклах, мопедах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных средствах передвижения, а также с использованием спортивного инвентаря, кроме инвалидных колясок и размещение ручной клади на сиденьях вагонов и скамейках станций.
Положения законопроекта во многом совпадают с нормами действующих правил пользования метрополитеном.