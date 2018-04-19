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16:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Кишиневе часть террасы ТЦ обрушилась и упала на парковку

Никто не пострадал, но выглядит случившееся жутковато.

Инцидент произошел в Кишиневе на улице Албишоара: часть террасы одного из торговых центров обрушилась и упала на припаркованные рядом автомобили. В ЧП, к счастью, никто не пострадал, сообщает unimedia.info.

Напомним, ранее синоптики объявили желтый код опасности из-за сильного ветра в Молдове.

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