В Кишиневе часть террасы ТЦ обрушилась и упала на парковку
Никто не пострадал, но выглядит случившееся жутковато.
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Никто не пострадал, но выглядит случившееся жутковато.
Инцидент произошел в Кишиневе на улице Албишоара: часть террасы одного из торговых центров обрушилась и упала на припаркованные рядом автомобили. В ЧП, к счастью, никто не пострадал, сообщает unimedia.info.
Напомним, ранее синоптики объявили желтый код опасности