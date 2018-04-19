«Пропали при странных обстоятельствах». В Астане разыскивают родителей троих детей

Как сообщается на странице zhest_kz в Instagram, оба якобы пропали 12 апреля 2018 года. По данным из соцсетей, 32-летняя Гульхан Терликбаева около 14.00 часов вышла из дома, провела среднюю дочь в центр развития, но домой так и не вернулась. 31-летний якобы Исраилжан Идминов пропал в тот же день в 11.00. У супругов предположительно есть трое детей — годовалый ребенок и две девочки не старше семи лет. В публикации приводятся приметы женщины: рост 155−160 сантиметров, худощавого телосложения, периодически носила очки для зрения.