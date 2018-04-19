«Пропали при странных обстоятельствах». В Астане разыскивают родителей троих детей

Как сообщается на странице zhest_kz в Instagram, оба якобы пропали 12 апреля 2018 года. По данным из соцсетей, 32-летняя Гульхан Терликбаева около 14.00 часов вышла из дома, провела среднюю дочь в центр развития, но домой так и не вернулась. 31-летний якобы Исраилжан Идминов пропал в тот же день в 11.00. У супругов предположительно есть трое детей — годовалый ребенок и две девочки не старше семи лет. В публикации приводятся приметы женщины: рост 155−160 сантиметров, худощавого телосложения, периодически носила очки для зрения.
«Была одета в коричневое пальто, на голове платок черно-белой полоской в виде зебры, трико серое и коричневые сапоги на платформе», — отмечается в сообщении.
В описании мужчины говорится, что он был одет в темно-синюю безрукавку жилетку с капюшоном-внутри толстовка черная, на голове шапка, либо кепка с козырьком, светло-синие джинсы и черные сапоги на шнурках, либо кроссовки темные с голубыми полосками.
В пресс-службе ДВД Астаны сообщили, что полицейские проводят поиски.
«Полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных по установлению местонахождения данных граждан. На поиски ориентирован личный состав ДВД Астаны, Алматы и областных ДВД», — сообщили в ДВД.