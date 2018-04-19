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17:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Воронежем нашли мужчину, который пьяным сбил ребенка и сбежал с места ДТП

Полгода автомобилист не признавал свою вину.

Полицейские продолжают расследовать уголовное дело в отношении 61-летнего жителя села Истобное, который на своей семерке в начале августа сбил 14-летнего школьника. До недавнего времени задержанный не признавал своей вины, держался целых полгода, пока шло следствие, и только накануне дал признательные показания.

ДТП произошло в начале августа. Мальчик ехал на велосипеде, неподалеку от него находился его дедушка. Возможно, именно благодаря ему подросток остался жив: мужчина оттолкнул внука в сторону, когда увидел летящую на них машину, что минимизировало вред. «Семерка» врезалась в забор дома. Водитель в панике покинул салон и бросился бежать вместо того, чтобы предложить помощь. Мальчика доставили в больницу с переломами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, автомобилист в момент ДТП был пьян. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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