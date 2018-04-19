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17:12 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Кусок балкона рухнул на пешехода на Петроградской стороне

Молодого человека увезли на «скорой».

В Северной столице фрагмент балкона обрушился прямо на пешехода, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Инцидент произошел днем 19 апреля на Большом проспекте Петроградской стороны.

По словам очевидцев, фасад балкона отвалился с третьего этажа дома № 102 и упал на молодого человека, который в этом время шел вдоль здания. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Информация о состоянии его здоровья уточняется.

Тротуар на Большом проспекте огородили защитной лентой. На месте работают сотрудники МЧС.

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