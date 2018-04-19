Раненный дворником житель Петербурга выписан без шила в сердце

Источник: Фонтанка

Как сообщил 19 апреля «Фонтанке» сам Александр, инцидент начался с табачного дыма. Дворницкая находится в подвале 32-го дома по 6-й Советской улице. Дворник Анатолий не раз курил, а соседи грешили на Александра. Вот он и пошел проводить профилактическую беседу.

Дворник был в алкогольном настроении. На замечание отреагировал ударом шила.

«Он ударил меня, я побежал почему-то в глубь подвала. Он взял во вторую руку кусок трубы, гонялся за мной. Мне удалось вырваться, и когда я уже бежал, то понял, что во мне дырка», — вспоминает Александр.

Врачи сказали пострадавшему, что ему очень повезло. Шило не дошло до сердца.

По информации МВД, 50-летний дворник Анатолий Домбаа с мая 2016 года находился в федеральном розыске. Он уроженец Тывы, обвиняется в нарушении правил дорожного движения лицо, подвергнутым административному наказанию (статья 264.1 УК).