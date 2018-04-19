Перебегавшую дорогу женщину сбил автомобиль в Алматы

Инцидент произошел сегодня, 19 апреля, около 19:30, на пересечении улиц Абая и Саина в Алматы. Водитель автомобиля марки Volkswagen Passat допустил наезд на женщину, так как, по его словам, он не успел среагировать. В результате аварии, пострадавшую от удара отбросило в арык. Отмечается, что женщина находится в сознании.