Ситница брал взятки около трех лет — МВД
19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Ситница, будучи в должности председателя Гомельского райисполкома, брал взятки с 2015 года, сообщили БЕЛТА в
19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Ситница, будучи в должности председателя Гомельского райисполкома, брал взятки с 2015 года, сообщили БЕЛТА в
Оперативные работники установили, что с 2015 года Александр Ситница за взятки предоставлял необоснованные льготы и преимущества различным коммерческим структурам в сфере земельных отношений, проведения
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