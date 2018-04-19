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17:49 (мск), источник: БЕЛТА

Ситница брал взятки около трех лет — МВД

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Ситница, будучи в должности председателя Гомельского райисполкома, брал взятки с 2015 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

Источник: БЕЛТА

Оперативные работники установили, что с 2015 года Александр Ситница за взятки предоставлял необоснованные льготы и преимущества различным коммерческим структурам в сфере земельных отношений, проведения строительно-монтажных работ, коммунально-бытовых услуг. Многочисленные факты получения взяток и злоупотребления служебными полномочиями председателем Гомельского районного исполнительного комитета были выявлены при проверке информации о коррупционных правонарушениях в органах власти и управления Гомельской области.

«Несмотря на попытку скрыться от правоохранительных органов, экс-руководитель был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и помещен в следственный изолятор. Следственным комитетом в его отношении в конце прошлой недели возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 430 УК (получение взятки)», — проинформировали в пресс-службе.

Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех фактов и обстоятельств совершения подозреваемым коррупционных преступлений во время работы в должности председателя Гомельского райисполкома.

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