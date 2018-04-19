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18:57 (мск), источник: Newsroom24.ru

Разнорабочего раздавило ковшом трактора в Нижегородской области

Трагедия произошла 18 апреля.

Работник сельхозпроизводства умер после нанесения тяжелых травм ковшом трактора. Об этом сообщается на сайте государственной инспекции труда в Нижегородской области.

51-летний мужчина работал в агрофирме в Большеболдинском районе Нижегородской области. При выполнении разгрузки удобрений рабочего задело ковшом трактора. Мужчина скончался от полученных травм 19 апреля.

По факту гибели рабочего проводится расследование, уточняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что 22-летней работнице раздробило руку в фаршемешалке на предприятии в Выксе.

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