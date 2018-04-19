Мужчина потерял борсетку с 7 тысячами долларов в туалете АЗС

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Житель Гомеля забыл борсетку с крупной суммой денег во время посещения туалета на автозаправочной станции, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инцидент произошел во вторник на территории Брестского района. Вернувшись с заправки в автомобиль, мужчина прилег отдохнуть, а позже направился в Кобрин. По пути вспомнил, что не принес с собой в машину борсетку.

Снова приехал на заправку, но аксессуара на месте уже не оказалось. В борсетке было более 14 тысяч рублей и документы.