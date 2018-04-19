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18:02 (мск), источник: Sputnik.by

Мужчина потерял борсетку с 7 тысячами долларов в туалете АЗС

Сумку забывчивого водителя успел кто-то присвоить, возбуждено уголовное дело по факту исчезновения аксессуара.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Житель Гомеля забыл борсетку с крупной суммой денег во время посещения туалета на автозаправочной станции, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инцидент произошел во вторник на территории Брестского района. Вернувшись с заправки в автомобиль, мужчина прилег отдохнуть, а позже направился в Кобрин. По пути вспомнил, что не принес с собой в машину борсетку.

Снова приехал на заправку, но аксессуара на месте уже не оказалось. В борсетке было более 14 тысяч рублей и документы.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 205 УК (кража совершенная в крупном размере) Республики Беларусь. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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