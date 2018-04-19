В МИД заявили о попытках оппозиции и «Ан-Нусры"* создать автономию в Сирии

Ранее военно-дипломатический источник сообщил, что боевики «Джабхат ан-Нусры"* и «Сирийской свободной армии» расширяют подконтрольные территории на юге Сирии, чтобы создать там автономию под патронажем США.
«Я могу сказать, что видела эти комментарии. Я могу сказать, что мы также обладаем этой информацией. Я могу сказать, что действительно упомянутая вами информация соответствует действительности, и мы фиксируем эти тенденции», — сказала Захарова на брифинге в четверг.
Как отмечал военно-дипломатический источник, боевики планируют скоординированную атаку на правительственные силы во всех трех южных провинциях, поводом к которой станут якобы нарушения правительственными войсками режима деэскалации или провокации с «химией». При этом США не борются с боевиками и поставляют в контролируемые ими районы «гумпомощь», добавил источник.
По его словам, в рамках работы мониторингового центра в Аммане (включает представителей России, США и Иордании) до иорданских и американских представителей систематически доводятся факты нападений боевиков на подразделения правительственных войск в этих районах, но мер для стабилизации обстановки и уничтожения террористов не принимается.