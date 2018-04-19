В МИД заявили о попытках оппозиции и «Ан-Нусры"* создать автономию в Сирии

«Я могу сказать, что видела эти комментарии. Я могу сказать, что мы также обладаем этой информацией. Я могу сказать, что действительно упомянутая вами информация соответствует действительности, и мы фиксируем эти тенденции», — сказала Захарова на брифинге в четверг.