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19:56 (мск), источник: Sputniknews.kz

Смертельный наезд в Атбасаре: подозреваемого выпустили из СИЗО

Следствие по заявлению потерпевшей и адвоката изменило меру пресечения подозреваемому на домашний арест.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 19 апр — Sputnik. Подозреваемого водителя в смертельном ДТП в Атбасаре из следственного изолятора переведут под домашний арест, сообщили Sputnik Казахстан в областном суде.

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В Акмолинский облсуд поступила жалоба потерпевшей (дочь погибшей в результате наезда) и адвоката подозреваемого. Заявители указали, что арест подозреваемого — суровая мера. С учетом оказания материальной помощи потерпевшим, наличия места жительства, детей, а также того, что преступление было совершено по неосторожности заявители просили избрать иную меру пресечения. Прокуратура области, в свою очередь, просила оставить санкцию в силе.

Следствие не представило суду доказательства, что подозреваемый может скрыться, воспрепятствовать расследованию. Гражданин Д. подозревался в совершении преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание лишение свободы до пяти лет. С учетом мнения потерпевших, признания вины подозреваемым суд вынес постановление удовлетворить жалобы.

Под домашним арестом подозреваемый проведет два месяца. Ему запрещено выходить из жилища, вести телефонные переговоры, отправлять корреспонденцию, использовать средства связи. Он должен отвечать на звонки, являться в органы следствия, прокурору. Надзор возложен на Атбасарский РОВД.

Напомним, подозреваемый Д. 8 апреля в городе Атбасар сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. В результате на месте аварии скончалась 47-летняя женщина. Запись инцидента появилась в социальных сетях, вызвав возмущение пользователей.

Полиция сразу задержала и поместила подозреваемого в СИЗО. Против него было возбуждено два уголовных дела. Однако постановлением Атбасарского районного прокурора он был освобожден из изолятора.

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