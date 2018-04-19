В Свердловской области проводится проверка по факту гибели женщины на автомойке

Предварительно установлено, что сотрудник автомойки, не имея водительского удостоверения и не обладая достаточными навыками управления автотранспортом, стал отгонять одну автомашину для того, чтобы начать помывку другого транспортного средства. «Не справившись с управлением автомашины, мужчина осуществил наезд на двух женщин, 1966 и 1989 годов рождения, стоявших вблизи автомойки. В результате произошедшего женщина, 1966 года рождения, работавшая администратором автомойки, получила травмы, от которых через непродолжительное время скончалась в больнице», — пояснили в ведомстве.