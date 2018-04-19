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20:59 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области проводится проверка по факту гибели женщины на автомойке

В Свердловской области проводится проверка по факту гибели женщины на автомойке, сообщили НаканунеRU в управлении СКР по региону.

«26-летний сотрудник автомойки, отгоняя машину, наехал на двух женщин. 51-летняя администратор автомойки, скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 17 апреля на территории автомойки по улице Ленина в городе Берёзовский.

Предварительно установлено, что сотрудник автомойки, не имея водительского удостоверения и не обладая достаточными навыками управления автотранспортом, стал отгонять одну автомашину для того, чтобы начать помывку другого транспортного средства. «Не справившись с управлением автомашины, мужчина осуществил наезд на двух женщин, 1966 и 1989 годов рождения, стоявших вблизи автомойки. В результате произошедшего женщина, 1966 года рождения, работавшая администратором автомойки, получила травмы, от которых через непродолжительное время скончалась в больнице», — пояснили в ведомстве.

Госпитализация другой пострадавшей не потребовалась.

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