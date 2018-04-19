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20:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Брестом 12-летнего школьника сбила машина

По факту ДТП проводится проверка.

Источник: Комсомольская правда

Авария произошла 18 апреля. По предварительной версии, около половины одиннадцатого утра 25-летний брестчанин на автомобиле «Ауди 100» двигался по автодороге Р-83 в направлении от деревни Большая Турна к деревне Малая Курница Брестского района.

Недалеко от перекрестка автодороги Р-83 и улицы Виноградной агрогородка Чернавчицы водитель наехал на 12-летнего пешехода, жителя агрогородка. Он пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в хирургическое отделение УЗ «Брестская детская областная больница», сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

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