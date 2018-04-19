Под Брестом 12-летнего школьника сбила машина

Источник: Комсомольская правда

Авария произошла 18 апреля. По предварительной версии, около половины одиннадцатого утра 25-летний брестчанин на автомобиле «Ауди 100» двигался по автодороге Р-83 в направлении от деревни Большая Турна к деревне Малая Курница Брестского района.

Недалеко от перекрестка автодороги Р-83 и улицы Виноградной агрогородка Чернавчицы водитель наехал на 12-летнего пешехода, жителя агрогородка. Он пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, справа налево по ходу движения автомобиля.