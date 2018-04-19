Мать студентки МГИМО: «Они встречались уже 2 года»
Мать выпавшей из окна студентки МГИМО Томирис Байсафы рассказала о жизни своей дочери, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Мать выпавшей из окна студентки МГИМО Томирис Байсафы рассказала о жизни своей дочери, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Жанна Ахметова также обратилась к некоторым пользователям социальных сетей, чтобы те не распускали лживую информацию. По словам женщины, Томирис почти закончила писать свою дипломную работу и готовилась к выпускному. Мать заявляет, что девушка не страдала от неразделенной любви.
«Моя дочь — красавица и спортсменка, изучающая английский, немецкий, имеющая безупречное врожденное чувство вкуса, готовящаяся поступать в магистратуру МГИМО, купившая платье на выпускной и с кучей планов на будущее, не страдала от неразделенной любви. У нее в комнате стоит не выключенный комп с написанной ¾ дипломной работой, были планы на вечер этой злополучной пятницы. Она с Муртузали Меджидовым (он ее одногруппник) встречались уже два года. Об этом знали все, он долго добивался расположения моей девочки», — рассказала она.
Жанна Ахметова добавила, что сейчас продолжаются следственные действия.
«Все свидетели дают показания. (…) Почему моим друзьям приходится опровергать полную чушь? Я молчу, потому что все нестабильно, моя голова занята только здоровьем моей дочери, но
Динара Сатжан об инциденте с казахстанской студенткой в МГИМО:
«Это не первый случай».
Инцидент с 21-летней Томирис Байсафой случился днем 13 апреля.