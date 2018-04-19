Мать студентки МГИМО: «Они встречались уже 2 года»

Источник: Tengrinews

Жанна Ахметова также обратилась к некоторым пользователям социальных сетей, чтобы те не распускали лживую информацию. По словам женщины, Томирис почти закончила писать свою дипломную работу и готовилась к выпускному. Мать заявляет, что девушка не страдала от неразделенной любви.

«Моя дочь — красавица и спортсменка, изучающая английский, немецкий, имеющая безупречное врожденное чувство вкуса, готовящаяся поступать в магистратуру МГИМО, купившая платье на выпускной и с кучей планов на будущее, не страдала от неразделенной любви. У нее в комнате стоит не выключенный комп с написанной ¾ дипломной работой, были планы на вечер этой злополучной пятницы. Она с Муртузали Меджидовым (он ее одногруппник) встречались уже два года. Об этом знали все, он долго добивался расположения моей девочки», — рассказала она.

Жанна Ахметова добавила, что сейчас продолжаются следственные действия.

«Все свидетели дают показания. (…) Почему моим друзьям приходится опровергать полную чушь? Я молчу, потому что все нестабильно, моя голова занята только здоровьем моей дочери, но кто-то мое молчание расценил как сокрытие каких то фактов. Я не писала по данной ситуации ни слова, не давала комментариев, не собирала деньги, не выступала на телевидении, не просила сочувствия. У меня горе. Мое человеческое материнское личное горе. Я не удалила фото Томпи с комментариями, я его заархивировала. Друзьям огромное спасибо. Я молюсь за всех», — сказала она на своей странице в Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bhwgzv9n4-4/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bhwgzv9n4-4/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Люди! Пора прояснить ситуацию. Я не писала по данной ситуации ни слова, не давала комментариев, не собирала деньги, не выступала на телевидении, не просила сочувствия. У меня горе. Мое человеческое материнское личное горе. Я никого сюда не пускаю. Так чего вы решили залезть сюда грязными сапожищами, считать мои деньги, давать мне Советы, комментировать меня, мою семью, мою дочь. Вам кажется что я вас в комментариях не вижу, вы дублируете свои сообщения в дайрект, чтоб наверняка. Я вас вижу и запомнила. Я не удалила фото Томпи с комментариями, я его заархивировала. Когда мы выкарабкаемся из этой бездны, я обязательно напишу вам -сущности. По другому я вас назвать не могу. И деньги вы заберите себе, и чтоб вы знали об этих миллионах-это 125000 тенге. Правда для этого вам придётся упасть с 4 этажа. И рассказать мне потом, куда мне их засунуть. Спасибо всем кто пишет ответы этим странным сущностям пишущих комментарии. Теперь по ситуации. Моя дочь Байсафа Томирис студентка 4 курса одного из лучших вузов мира МГИМО, красавица и спортсменка, изучающая английский, немецкий, имеющая безупречное врожденное чувство вкуса, готовящаяся поступать в магистратуру этого же вуза, купившая платье на выпускной и с кучей планов на будущее, не страдала от неразделенной любви. У неё в комнате стоит не выключенный комп с написанной 3/4 дипломной работой, были планы на вечер этой злополучной пятницы. Она с Муртузали Меджидовым, он ее одногруппник, встречались уже 2 года, об этом знали все, он долго добивался расположения моей девочки. Что касается следствия, оно идёт. Все свидетели дают показания. Если вдруг вы ВСЕЗНАЮЩИЕ люди, знаете кто в ответе за случившееся, что мне делать, куда поехать и как дальше жить, напишите мне. Вы наверняка знаете Почему моя 100% здоровая доченька сейчас на волоске между ... Почему моим друзьям приходится опровергать полную чушь? Я молчу, потому что все нестабильно, моя голова занята только здоровьем моей дочери, но кто -то мое молчание расценил как сокрытие каких то фактов. Друзьям огромное спасибо. Я молюсь за всех ? #томпимыстобой #tompiamanesen</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/_ahmetova_zhanna_/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Жанна Ахметова</a> (@_ahmetova_zhanna_) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-19T16:02:29+00:00">Apr 19, 2018 at 9:02am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Динара Сатжан об инциденте с казахстанской студенткой в МГИМО:

«Это не первый случай».