Мать студентки МГИМО: «Они встречались уже 2 года»

Люди! Пора прояснить ситуацию. Я не писала по данной ситуации ни слова, не давала комментариев, не собирала деньги, не выступала на телевидении, не просила сочувствия. У меня горе. Мое человеческое материнское личное горе. Я никого сюда не пускаю. Так чего вы решили залезть сюда грязными сапожищами, считать мои деньги, давать мне Советы, комментировать меня, мою семью, мою дочь. Вам кажется что я вас в комментариях не вижу, вы дублируете свои сообщения в дайрект, чтоб наверняка. Я вас вижу и запомнила. Я не удалила фото Томпи с комментариями, я его заархивировала. Когда мы выкарабкаемся из этой бездны, я обязательно напишу вам -сущности. По другому я вас назвать не могу. И деньги вы заберите себе, и чтоб вы знали об этих миллионах-это 125000 тенге. Правда для этого вам придётся упасть с 4 этажа. И рассказать мне потом, куда мне их засунуть. Спасибо всем кто пишет ответы этим странным сущностям пишущих комментарии. Теперь по ситуации. Моя дочь Байсафа Томирис студентка 4 курса одного из лучших вузов мира МГИМО, красавица и спортсменка, изучающая английский, немецкий, имеющая безупречное врожденное чувство вкуса, готовящаяся поступать в магистратуру этого же вуза, купившая платье на выпускной и с кучей планов на будущее, не страдала от неразделенной любви. У неё в комнате стоит не выключенный комп с написанной 3/4 дипломной работой, были планы на вечер этой злополучной пятницы. Она с Муртузали Меджидовым, он ее одногруппник, встречались уже 2 года, об этом знали все, он долго добивался расположения моей девочки. Что касается следствия, оно идёт. Все свидетели дают показания. Если вдруг вы ВСЕЗНАЮЩИЕ люди, знаете кто в ответе за случившееся, что мне делать, куда поехать и как дальше жить, напишите мне. Вы наверняка знаете Почему моя 100% здоровая доченька сейчас на волоске между ... Почему моим друзьям приходится опровергать полную чушь? Я молчу, потому что все нестабильно, моя голова занята только здоровьем моей дочери, но кто -то мое молчание расценил как сокрытие каких то фактов. Друзьям огромное спасибо. Я молюсь за всех ? #томпимыстобой #tompiamanesen

