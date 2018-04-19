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21:49 (мск), источник: Tengrinews

Мать студентки МГИМО: «Они встречались уже 2 года»

Мать выпавшей из окна студентки МГИМО Томирис Байсафы рассказала о жизни своей дочери, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Жанна Ахметова также обратилась к некоторым пользователям социальных сетей, чтобы те не распускали лживую информацию. По словам женщины, Томирис почти закончила писать свою дипломную работу и готовилась к выпускному. Мать заявляет, что девушка не страдала от неразделенной любви.

«Моя дочь — красавица и спортсменка, изучающая английский, немецкий, имеющая безупречное врожденное чувство вкуса, готовящаяся поступать в магистратуру МГИМО, купившая платье на выпускной и с кучей планов на будущее, не страдала от неразделенной любви. У нее в комнате стоит не выключенный комп с написанной ¾ дипломной работой, были планы на вечер этой злополучной пятницы. Она с Муртузали Меджидовым (он ее одногруппник) встречались уже два года. Об этом знали все, он долго добивался расположения моей девочки», — рассказала она.

Жанна Ахметова добавила, что сейчас продолжаются следственные действия.

«Все свидетели дают показания. (…) Почему моим друзьям приходится опровергать полную чушь? Я молчу, потому что все нестабильно, моя голова занята только здоровьем моей дочери, но кто-то мое молчание расценил как сокрытие каких то фактов. Я не писала по данной ситуации ни слова, не давала комментариев, не собирала деньги, не выступала на телевидении, не просила сочувствия. У меня горе. Мое человеческое материнское личное горе. Я не удалила фото Томпи с комментариями, я его заархивировала. Друзьям огромное спасибо. Я молюсь за всех», — сказала она на своей странице в Instagram.

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Динара Сатжан об инциденте с казахстанской студенткой в МГИМО:

«Это не первый случай».

Инцидент с 21-летней Томирис Байсафой случился днем 13 апреля. Студентка-отличница четвертого курса кафедры международных экономических отношений выпала из окна четвертого этажа МГИМО во время большой перемены. Она получила сильнейший удар легких. Томирис сейчас находится в тяжелом состоянии. Рядом с ней находится мама, по словам которой медики пока не берутся делать прогнозы.

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