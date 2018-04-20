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07:02 (мск), источник: "Российская газета"

Следователи допросили напавшего на школу в Башкирии подростка

В среду школа № 1 города Стерлитамак заработала в привычном режиме: педагоги и ученики вернулись к школьному расписанию.

Источник: Агентство «Москва»

Разбитое окно к этому времени застеклили и, казалось, уже ничего не напоминает о недавнем происшествии. — В 8.30 по местному времени в школе начались занятия. Единственно, кабинет, где все произошло, пока закрыт. А также в школе на всякий случай дежурят психологи, вдруг кому понадобится помощь, — пояснили в учебном заведении.

Пришел на уроки почти в полном составе и класс, ставший свидетелем ЧП. 18 апреля ребята точно запомнят надолго, ведь на их глазах одноклассник порезал двух девочек и учителя, а потом еще и устроил поджог, а также ранил самого себя. К счастью, раны всех четверых, включая зачинщика, оказались несмертельными.

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— Все они пока в реанимации, но уже скоро их переведут в обычные палаты. Их состояние средней тяжести, динамика положительная. Термических ожогов нет, как и отравления продуктами горения. У всех резаные раны, у девочки, которая выпрыгнула из окна — перелом лодыжки. С пострадавшими, помимо врачей, работают психологи, — прокомментировали «РГ» в минздраве РБ.

Совершившего нападение 17-летнего подростка с разрешения медиков уже допросили следователи. Подробности, понятное дело, не раскрывают. Известно лишь, что школьник состоял в соцсетях в группе «Колумбайн». На нее подписывались подростки, мнящие себя последователями американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, устроивших в 1999 году стрельбу в школе «Колумбайн» штата Колорадо.

В пресс-службе управления Следственного комитета РФ по РБ сообщили, что в ближайшее время будет решен вопрос о применении меры пресечения к виновнику ЧП. Сейчас его палату охраняет полиция.

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Парень не скрывал, что готовит покушение на школу. Писал об этом в социальных сетях.

При этом в управлении образования администрации Стерлитамака пояснили, что у мальчика были проблемы с психикой.

— Он учился в коррекционном классе для детей с задержкой развития, состоял на учете. В данный момент у него наблюдалось обострение, остальная информация будет только после окончания следственной проверки, — пояснили в ведомстве.

Самое интересное, что парень не скрывал, что готовит покушение на школу. Писал об этом в социальных сетях, всячески демонстрировал на своей виртуальной странице интерес к американским событиям почти 20-летней давности. Но почему-то никто не воспринял эти сигналы всерьез.

Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова пообещала, что по инциденту в школе Стерлитамака Совет Федерации организует в ближайшее время экспертное обсуждение.

— В 2017—2018 годах в России зафиксировано 15 случаев различных проявлений агрессии со стороны школьников в учебных заведениях. Конечно, усиливаются требования к охране, возвращаются психологи в школы. При этом в Стерлитамаке ученик уже стоял на учете по причине агрессивного поведения в соцсетях. Но готова ли сегодня школа четко и грамотно реагировать на эти сигналы? В связи с этим нам надо изучить международный опыт. В частности, речь идет о спеццентрах по выявлению агрессии в среде школьников, по оказанию психологической помощи и помощи в возможном лечении детей, — сообщила сенатор.

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