Прокуратура нашла нарушения на ферме, где погибли 20 оленей
Прокуратура нашла нарушения на ферме в Краснознаменском районе, где погибли как минимум 20 оленей. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает
Прокуратура нашла нарушения на ферме в Краснознаменском районе, где погибли как минимум 20 оленей. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает
По данным ведомствам, директор фермерского хозяйства «Серебряное копытце» не стал уведомлять органы государственного ветеринарного надзора о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных (оленей) произошедшем в поселка Высокое.
Также, по данным прокуратуры, мужчина нарушил
Проверку гибели животных на ферме также проводит Следственный комитет.