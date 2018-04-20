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13:32 (мск), источник: Новый Калининград

Прокуратура нашла нарушения на ферме, где погибли 20 оленей

Прокуратура нашла нарушения на ферме в Краснознаменском районе, где погибли как минимум 20 оленей. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает пресс-служба Калининградской областной прокуратуры.

Источник: Новый Калининград

По данным ведомствам, директор фермерского хозяйства «Серебряное копытце» не стал уведомлять органы государственного ветеринарного надзора о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных (оленей) произошедшем в поселка Высокое.

Также, по данным прокуратуры, мужчина нарушил ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. На руководителя «Серебряного копытца» составили два административных протокола.

Проверку гибели животных на ферме также проводит Следственный комитет.

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