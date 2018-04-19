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22:28 (мск), источник: Sputniknews.kz

Мост подтоплен паводковыми водами в Северном Казахстане

Накануне синоптики сообщили о предстоящем повышении уровня воды в нескольких районах Северо-Казахстанской области.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 апр — Sputnik. В Северо-Казахстанской области из-за повышения уровня воды произошел перелив поверх моста возле села Новоникольское, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

По данным областного департамента по ЧС, в настоящее время идет подъем уровня воды по реке Ишим (Есиль). У села Новоникольское Кызылжарского района подтоплен мост. В ближайшие сутки ожидается выход воды в пойму у села Покровка Есильского района.

«На сегодняшний день на Сергеевском водохранилище перелив воды над гребнем составляет 168 сантиметров. Пиковая ситуация на водохранилище уже проходит», — сообщили в ведомстве.

В Петропавловске большую воду ждут 20—22 апреля. Однако спасатели обещают, что такого страшного паводка, как в прошлом году, в этот раз не будет, и отмечают, что в Петропавловске, возможно, подтопит дачные участки в пойме реки Ишим (Есиль) и дорогу в посёлке Заречном.

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