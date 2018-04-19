Мост подтоплен паводковыми водами в Северном Казахстане

По данным областного департамента по ЧС, в настоящее время идет подъем уровня воды по реке Ишим (Есиль). У села Новоникольское Кызылжарского района подтоплен мост. В ближайшие сутки ожидается выход воды в пойму у села Покровка Есильского района.

«На сегодняшний день на Сергеевском водохранилище перелив воды над гребнем составляет 168 сантиметров. Пиковая ситуация на водохранилище уже проходит», — сообщили в ведомстве.