На юге Волгограда водитель сбил девушку на зебре и пытался сбежать

На пешеходном переходе напротив кинотеатра Юбилейный водитель на «одиннадцатой» сбил девушку. Удар был очень сильным. Но вместо того, чтобы помочь пострадавшей, мужчина надавил на газ и попытался скрыться с места ЧП. Но далеко уйти ему не удалось.

Как сообщают очевидцы, одна из легковушек, которая в этот момент ехала мимо, бросилась в погоню и подрезала лихача. Двое парней не дали нарушителю сбежать: охраняли его до приезда полиции. Стражи порядка забрали водителя в участок. По предварительным данным, водитель был пьян.