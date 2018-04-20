На юге Волгограда водитель сбил девушку на зебре и пытался сбежать
ЧП произошло уже под вечер четверга в Красноармейском районе.
ЧП произошло уже под вечер четверга в Красноармейском районе.
На пешеходном переходе напротив кинотеатра Юбилейный водитель на «одиннадцатой» сбил девушку. Удар был очень сильным. Но вместо того, чтобы помочь пострадавшей, мужчина надавил на газ и попытался скрыться с места ЧП. Но далеко уйти ему не удалось.
Как сообщают очевидцы, одна из легковушек, которая в этот момент ехала мимо, бросилась в погоню и подрезала лихача. Двое парней не дали нарушителю сбежать: охраняли его до приезда полиции. Стражи порядка забрали водителя в участок. По предварительным данным, водитель был пьян.
Девушка выжила, но получила серьезные травмы. Ее на «скорой» отвезли в больницу № 15. Ее ждет долгое лечение. Ну, а водителю, скорее всего, предстоит ответить сразу же по нескольким статьям: управление авто в пьяном виде, несоблюдение правил дорожного движение, которое привело к тяжелым последствиям.