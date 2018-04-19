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23:27 (мск), источник: Zakon.kz

В Актау автомобиль сбил инвалида-колясочника

В результате удара инвалидную коляску откинуло на обочину.

Источник: Zakon.kz

Вечером 19 апреля, около 23:30 часов, в Актау на дороге сзади 25-го дома 1 микрорайона произошло ДТП, в результате которого пострадал инвалид-колясочник. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Тумба».

Водитель легкового автомобиля «Лада 2110», ехавший со стороны моря, совершил наезд на мужчину в инвалидной коляске, который двигался по проезжей части.

В результате удара инвалидную коляску откинуло на обочину. Пострадавший находится в сознании, видимых травм и повреждений не наблюдается.

Водитель, совершивший наезд, с места ДТП не скрылся, сам вызвал «скорую помощь» и дорожно-патрульную полицию. Со слов водителя, он не заметил инвалида-колясочника, так как тот неожиданно появился на проезжей части, выехав на встречную полосу движения.

Первыми на место прибыли экипажи дорожно-патрульной полиции. Карета «скорой помощи » прибыла через 10 минут после происшествия. После осмотра пострадавшего было принято решение о его госпитализации.

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