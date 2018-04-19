В Актау автомобиль сбил инвалида-колясочника
В результате удара инвалидную коляску откинуло на обочину.
В результате удара инвалидную коляску откинуло на обочину.
Вечером 19 апреля, около 23:30 часов, в Актау на дороге сзади 25-го дома 1 микрорайона произошло ДТП, в результате которого пострадал
Водитель легкового автомобиля «Лада 2110», ехавший со стороны моря, совершил наезд на мужчину в инвалидной коляске, который двигался по проезжей части.
В результате удара инвалидную коляску откинуло на обочину. Пострадавший находится в сознании, видимых травм и повреждений не наблюдается.
Водитель, совершивший наезд, с места ДТП не скрылся, сам вызвал «скорую помощь» и
Первыми на место прибыли экипажи