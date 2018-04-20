Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
В России построили тягач «Вощина-1»
10 звезд, не побоявшихся кормить грудью на публике
Странное поведение Дюжева вызвало подозрения у поклонников
В России открывается необычный бордель (фото)
12 заброшенных мест на ЗемлеКогда смотришь на них, по коже бегут мурашки
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Родригеса не остановил бы и сам Сатана: ЦСКА повел в серии 2-0
Самая влиятельная женщина мирового футбола – кто она?
Жемчужные серьги и золотой жираф Одри Хепберн уйдут с молотка
Ольга Бузова вышла в свет в платье за 5 млн рублей
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
В России открывается необычный бордель (фото)
Мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Ушедшие в историю
00:15 (мск), источник: Kazinform

Женщина пострадала в ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Забор и билборд остановили два автомобиля после столкновения на проспекте Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места события.

Источник: Kazinform

ДТП произошло по проспекту Абая в западном направлении, не доезжая улицы Брусиловского.

Со слов водителя Toyota Camry, он следовал на запад по Абая, как его неожиданно ударили, после чего машину занесло в сторону, и она врезалась в билборд.

Водитель Toyota Марк 2 утверждает, что ехавшая перед ним машина начала резко тормозить, он начал притормаживать и пытался уйти от столкновения с той машиной, но его начало заносить и поэтому он врезался в Toyota Camry и в забор.

В результате ДТП пострадал один человек — пассажирка Toyota Camry. С какой скоростью ехали машины, и кто стал виновником аварии, установит полиция после ряда экспертиз.

Все новости региона
 МВД проверил жалобы на начальника ДВД Алматы Кудебаева
Скамейки у Байтерека в Астане разбили не вандалы
МИД не исключил прекращения авиасообщения с США
Россия пригрозила жестко ответить Украине на захват моряков
Пентагон: российские ПВО в Сирии «абсолютно неэффективны»
До мурашек: какие места на планете оставил человек
Ученые обнаружили новую опасность курения
Как найти самых далеких предков и составить свою родословную
В Сирии готовят к открытию южный фронт
Спорт
Кого хотите в Лиге Европы — «Тосно» или «Авангард»? Это будет самый странный финал в истории национального Кубка
Авто
Неизвестные «жестко» (даже очень) подшутили над джиперами На одной из улиц английского города Бирмингем появился плакат, предлагающий бесплатное увеличение мужского органа владельцам больших авто
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Море разрушает дома на востоке Англии (видео)
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь