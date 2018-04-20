Женщина пострадала в ДТП в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Забор и билборд остановили два автомобиля после столкновения на проспекте Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места события.
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Забор и билборд остановили два автомобиля после столкновения на проспекте Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места события.
ДТП произошло по проспекту Абая в западном направлении, не доезжая улицы Брусиловского.
Со слов водителя Toyota Camry, он следовал на запад по Абая, как его неожиданно ударили, после чего машину занесло в сторону, и она врезалась в билборд.
Водитель Toyota Марк 2 утверждает, что ехавшая перед ним машина начала резко тормозить, он начал притормаживать и пытался уйти от столкновения с той машиной, но его начало заносить и поэтому он врезался в Toyota Camry и в забор.
В результате ДТП пострадал один человек — пассажирка Toyota Camry. С какой скоростью ехали машины, и кто стал виновником аварии, установит полиция после ряда экспертиз.