Женщина пострадала в ДТП в Алматы

Источник: Kazinform

ДТП произошло по проспекту Абая в западном направлении, не доезжая улицы Брусиловского.

Со слов водителя Toyota Camry, он следовал на запад по Абая, как его неожиданно ударили, после чего машину занесло в сторону, и она врезалась в билборд.

Водитель Toyota Марк 2 утверждает, что ехавшая перед ним машина начала резко тормозить, он начал притормаживать и пытался уйти от столкновения с той машиной, но его начало заносить и поэтому он врезался в Toyota Camry и в забор.