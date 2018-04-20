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03:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Буйный житель Владивостока устроил скандал на борту самолета

Житель Владивостока арестован в Южной Корее за дебош, который он устроил на борту самолета, следовавшего по маршруту Пхукет — Инчхон, сообщает DEITA. RU.

Безобразный скандал разразился между супругами, летевшими домой, во Владивосток после отдыха в Таиланде. По словам членов экипажа, муж и жена поссорились в процессе принятия еды. Вскоре ссора переросла в скандал и рукоприкладство.

Досталось, как пишет РГ, проводнице, которая попросила пассажиров успокоиться, что еще больше разозлило россиянина. Он ударил стюардессу локтем, а затем бросил в проход поднос с остатками еды. Сопровождалось все это нецензурной бранью в отношении членов экипажа и других пассажиров.

В итоге скандального приморца задержали и сдали в полицию Инчхона. По словам полицейских мужчина представил свою версию случившегося. Оказывается, он просто немного повздорил с женой, которая пыталась уговорить его поесть побольше, а затем немного повысил голос на стюардессу. Никакого рукоприкладства пассажир не признал, отметив, что у него «неудачно соскользнул локоть», и он не ругался, просто у него обычно громкий голос.

Расследование данного инцидента продолжится. Дебоширу грозит выдворение в Россию и запрет на въезд в Корею на несколько лет.

Таисия Масина.

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