Буйный житель Владивостока устроил скандал на борту самолета
Житель Владивостока арестован в Южной Корее за дебош, который он устроил на борту самолета, следовавшего по маршруту Пхукет — Инчхон, сообщает DEITA. RU.
Житель Владивостока арестован в Южной Корее за дебош, который он устроил на борту самолета, следовавшего по маршруту Пхукет — Инчхон, сообщает DEITA. RU.
Безобразный скандал разразился между супругами, летевшими домой, во Владивосток после отдыха в Таиланде. По словам членов экипажа, муж и жена поссорились в процессе принятия еды. Вскоре ссора переросла в скандал и рукоприкладство.
Досталось, как пишет РГ, проводнице, которая попросила пассажиров успокоиться, что еще больше разозлило россиянина. Он ударил стюардессу локтем, а затем бросил в проход поднос с остатками еды. Сопровождалось все это нецензурной бранью в отношении членов экипажа и других пассажиров.
Расследование данного инцидента продолжится. Дебоширу грозит выдворение в Россию и запрет на въезд в Корею на несколько лет.
Таисия Масина.