Буйный житель Владивостока устроил скандал на борту самолета

Безобразный скандал разразился между супругами, летевшими домой, во Владивосток после отдыха в Таиланде. По словам членов экипажа, муж и жена поссорились в процессе принятия еды. Вскоре ссора переросла в скандал и рукоприкладство.

Досталось, как пишет РГ, проводнице, которая попросила пассажиров успокоиться, что еще больше разозлило россиянина. Он ударил стюардессу локтем, а затем бросил в проход поднос с остатками еды. Сопровождалось все это нецензурной бранью в отношении членов экипажа и других пассажиров.