Пьяный приморец похитил у пенсионерки кошелёк с крупной суммой
Причиненный ущерб женщина оценила в 43 тысячи рублей.
Причиненный ущерб женщина оценила в 43 тысячи рублей.
В Приморском крае сотрудники полиции задержали мужчину, ограбившего пенсионерку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В полицию Уссурийска поступило заявление 70-летней местной жительницы. Пенсионерка сообщила, что стала жертвой грабителя, который открыто похитил у нее денежные средства.
Сотрудники полиции установили, что 27-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, потребовал от женщины передать ему деньги на покупку алкоголя.
Позже подозреваемый был задержан, в отделе полиции он дал признательные показания.
Часть денежных средств возвращена потерпевшей.
Уголовное дело возбуждено в соответствии с частью 2 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный с применением насилия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения своды на срок до семи лет.