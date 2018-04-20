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04:05 (мск), источник: VLADNEWS

Пьяный приморец похитил у пенсионерки кошелёк с крупной суммой

Причиненный ущерб женщина оценила в 43 тысячи рублей.

В Приморском крае сотрудники полиции задержали мужчину, ограбившего пенсионерку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

В полицию Уссурийска поступило заявление 70-летней местной жительницы. Пенсионерка сообщила, что стала жертвой грабителя, который открыто похитил у нее денежные средства.

Сотрудники полиции установили, что 27-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, потребовал от женщины передать ему деньги на покупку алкоголя.

Пенсионерка отказала пьяному мужчине, злоумышленник разозлился, толкнул женщину и похитил у нее кошелек. Причиненный ущерб женщина оценила в 43 тысячи рублей.

Позже подозреваемый был задержан, в отделе полиции он дал признательные показания.

Часть денежных средств возвращена потерпевшей.

Уголовное дело возбуждено в соответствии с частью 2 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный с применением насилия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения своды на срок до семи лет.

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