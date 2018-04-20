Пьяный приморец похитил у пенсионерки кошелёк с крупной суммой

В Приморском крае сотрудники полиции задержали мужчину, ограбившего пенсионерку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

В полицию Уссурийска поступило заявление 70-летней местной жительницы. Пенсионерка сообщила, что стала жертвой грабителя, который открыто похитил у нее денежные средства.

Сотрудники полиции установили, что 27-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, потребовал от женщины передать ему деньги на покупку алкоголя.

Пенсионерка отказала пьяному мужчине, злоумышленник разозлился, толкнул женщину и похитил у нее кошелек. Причиненный ущерб женщина оценила в 43 тысячи рублей.

Позже подозреваемый был задержан, в отделе полиции он дал признательные показания.

Часть денежных средств возвращена потерпевшей.