За убийство нелюбимой дочери осудили хабаровчанина
В Хабаровске приговор выслушал 31-летний мужчина, который убил свою маленькую дочь, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В Хабаровске приговор выслушал 31-летний мужчина, который убил свою маленькую дочь, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Следствие установило, что трагедия произошла в частном доме, расположенном в Индустриальном районе города, 27 апреля 2017 года. Фигурант жестоко избил свою дочь, и та скончалась от полученных травм. В этот момент мать девочки была на работе.
Врачам скорой помощи и правоохранителям хабаровчанин рассказал, что погибшая якобы упала с лестницы,
«Под тяжестью собранных доказательств злоумышленник признался, что сам нанес ребенку смертельные удары. Мужчина сообщил, что недолюбливал дочь. Установлено, что он регулярно ее избивал
Суд признал мужчину виновным по пунктам «в, д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Фигуранта приговорили к 15 годам колонии строгого режима.