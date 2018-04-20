За убийство нелюбимой дочери осудили хабаровчанина

Следствие установило, что трагедия произошла в частном доме, расположенном в Индустриальном районе города, 27 апреля 2017 года. Фигурант жестоко избил свою дочь, и та скончалась от полученных травм. В этот момент мать девочки была на работе.

Врачам скорой помощи и правоохранителям хабаровчанин рассказал, что погибшая якобы упала с лестницы, из-за этого и получила серьезные травмы. Следствие опровергло эту версию.

«Под тяжестью собранных доказательств злоумышленник признался, что сам нанес ребенку смертельные удары. Мужчина сообщил, что недолюбливал дочь. Установлено, что он регулярно ее избивал из-за малозначительных поводов», — рассказали в пресс-службе ведомства.