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04:17 (мск), источник: РИА Новости

Все погибшие при крушении Ми-8 в Хабаровске опознаны

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости. Эксперты-медики установили личность последнего, шестого погибшего при крушении вертолета в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель краевого бюро судебно-медицинской экспертизы.

Источник: РИА "Новости"

«Последнего погибшего опознали по результатам экспертизы. Его тело уже забрали родные», — сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе вертолет авиакомпании «Восток» упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске был введен режим чрезвычайной ситуации. Из шестерых погибших сначала были опознаны трое, для опознания остальных провели генотипическую экспертизу.

В Хабаровске уже прошли похороны четверых погибших при крушении.

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