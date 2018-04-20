Все погибшие при крушении Ми-8 в Хабаровске опознаны
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости.
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости.
«Последнего погибшего опознали по результатам экспертизы. Его тело уже забрали родные», — сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе вертолет авиакомпании «Восток» упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске был введен режим чрезвычайной ситуации. Из шестерых погибших сначала были опознаны трое, для опознания остальных провели генотипическую экспертизу.
В Хабаровске уже прошли похороны четверых погибших при крушении.