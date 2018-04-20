Ещё одна группа спасателей Хабаровского края прилетела в Амурскую область

«Спасатели экипированы необходимым оборудованием и имуществом, в том числе для работы в автономном режиме. Работа по тушению пожаров будет продолжаться до полной стабилизации обстановки», — отметил начальник ДВРПСО МЧС России Георгий Иорданов.

По информации пресс-службы ведомства, специалисты должны защищать населённые пункты от огня и проводить профилактическую работу с населением. Дополнительные силы направят в районы, где требуется усиление группировки для сохранения жилых домов и объектов экономики. На территории Приамурья сохраняется высокий температурный фон и ветреная погода, в нескольких районах зарегистрированы палы. Усилия всех служб направлены на защиту населённых пунктов.