Ещё одна группа спасателей Хабаровского края прилетела в Амурскую область
Спасатели Дальневосточного регионального
Спасатели Дальневосточного регионального
«Спасатели экипированы необходимым оборудованием и имуществом, в том числе для работы в автономном режиме. Работа по тушению пожаров будет продолжаться до полной стабилизации обстановки», — отметил начальник ДВРПСО МЧС России Георгий Иорданов.
По информации
Как писало РИА «Восток-Медиа», в апреле в Амурскую область для помощи в борьбе с огнём из Хабаровска отправлялся вертолёт Ми-8 Сибирского регионального центра МЧС России. В регионе тогда действовало 30 очагов возгорания, практически все — крупные. На этой неделе туда же направился первый