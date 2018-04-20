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04:22 (мск), источник: Восток Медиа

Ещё одна группа спасателей Хабаровского края прилетела в Амурскую область

Спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России отправились из Хабаровска в Амурскую область для защиты населённых пунктов от лесных пожаров. На самолёте-амфибии Бе-200ЧС в соседний регион убыли ещё 30 человек вдобавок к тем, кто уже там работает.

«Спасатели экипированы необходимым оборудованием и имуществом, в том числе для работы в автономном режиме. Работа по тушению пожаров будет продолжаться до полной стабилизации обстановки», — отметил начальник ДВРПСО МЧС России Георгий Иорданов.

По информации пресс-службы ведомства, специалисты должны защищать населённые пункты от огня и проводить профилактическую работу с населением. Дополнительные силы направят в районы, где требуется усиление группировки для сохранения жилых домов и объектов экономики. На территории Приамурья сохраняется высокий температурный фон и ветреная погода, в нескольких районах зарегистрированы палы. Усилия всех служб направлены на защиту населённых пунктов.

Как писало РИА «Восток-Медиа», в апреле в Амурскую область для помощи в борьбе с огнём из Хабаровска отправлялся вертолёт Ми-8 Сибирского регионального центра МЧС России. В регионе тогда действовало 30 очагов возгорания, практически все — крупные. На этой неделе туда же направился первый самолёт-амфибия Бе-200, способный приводняться на водоёмы и сбрасывать до 12 тонн воды на очаги пожаров.

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