Стиральная машина в Приморье едва не погубила пенсионерку
В посёлке Липовцы произошло возгорание в квартире дома, расположенного на улице Угольная, сообщили DEITA/RU в ГУ МЧС Приморья.
В посёлке Липовцы произошло возгорание в квартире дома, расположенного на улице Угольная, сообщили DEITA/RU в ГУ МЧС Приморья.
На момент прибытия огнеборцев в жилом помещении отмечалось сильное задымление, в связи с чем было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы.
Оказалось, что горит стиральная машина. Из задымлённого помещения пожарные спасли пожилую женщину. Медицинская помощь спасённой не потребовалась.
Михаил Грач.