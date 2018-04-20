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04:46 (мск), источник: ДЕЙТА

Стиральная машина в Приморье едва не погубила пенсионерку

В посёлке Липовцы произошло возгорание в квартире дома, расположенного на улице Угольная, сообщили DEITA/RU в ГУ МЧС Приморья.

На момент прибытия огнеборцев в жилом помещении отмечалось сильное задымление, в связи с чем было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы.

Оказалось, что горит стиральная машина. Из задымлённого помещения пожарные спасли пожилую женщину. Медицинская помощь спасённой не потребовалась.

Михаил Грач.

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