Многодетного отца отправили в колонию за неуплату алиментов в Черемхово

Ближайшие полгода многодетный отец из Черемхово проведет в колонии-поселении. Мужчине вынес приговор суд за неуплату алиментов.

Долгое время отец троих детей игнорировал родительские обязанности, вел праздный образ жизни. В феврале 2017 года ему пришлось ответить за это по закону. Тогда суд приговорил его к 60 часам обязательных работ. Однако мужчина ни минуты не провел за делом.

— Имея доходы от случайных заработков, деньги расходовал по собственному усмотрению, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. — Накопленная сумма долга составила более полумиллиона рублей.