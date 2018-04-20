Многодетного отца отправили в колонию за неуплату алиментов в Черемхово
Он не стал выплачивать полмиллиона рублей долга.
Он не стал выплачивать полмиллиона рублей долга.
Ближайшие полгода многодетный отец из Черемхово проведет в
Долгое время отец троих детей игнорировал родительские обязанности, вел праздный образ жизни. В феврале 2017 года ему пришлось ответить за это по закону. Тогда суд приговорил его к 60 часам обязательных работ. Однако мужчина ни минуты не провел за делом.
— Имея доходы от случайных заработков, деньги расходовал по собственному усмотрению, — сообщили в