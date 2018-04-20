На 53% в Иркутской области стало меньше незаконных рубок леса

Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко 19 апреля 2018 года на послании о положении дел и основных направлениях областной государственной политики. По его словам — это результат пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой в регионе древесины, который начался в сентябре прошлого года.

Кроме того, совместно со всеми заинтересованными ведомствами была усилена работа по борьбе с незаконными рубками.

В 2017 году объём налоговых поступлений от предприятий лесопромышленного комплекса в бюджет Иркутской области вырос более чем в два раза по сравнению с 2015 годом и составил 6,6 млрд рублей. За тоже время плата за использование лесов в областной бюджет увеличилась в 4,4 раза и составила более 1 млрд рублей. Руководитель региона отметил, что вклад этой отрасли в бюджет раньше был незаслуженно мал.

«Совершенно точно, что мы продолжим начатую работу и будем её совершенствовать. Сказанное мной сейчас можно рассматривать как соответствующее поручение министерству лесного комплекса Иркутской области», — подчеркнул глава региона.

В 2017 году приказами минпромторга России были признаны завершёнными четыре приоритетных инвестиционных проекта в сфере освоения лесов, рассмотрено пять новых заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить производство пиломатериалов, мебельных щитов, клееного бруса, ДСП, профильных деталей из древесины, применяемых в строительстве. Новые проекты позволят создать 1400 дополнительных рабочих мест.