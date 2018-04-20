На 53% в Иркутской области стало меньше незаконных рубок леса
В Иркутской области количество незаконных рубок уменьшилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объёмы лесозаготовок выросли.
В Иркутской области количество незаконных рубок уменьшилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объёмы лесозаготовок выросли.
Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко 19 апреля 2018 года на послании о положении дел и основных направлениях областной государственной политики. По его словам — это результат пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой в регионе древесины, который начался в сентябре прошлого года.
Кроме того, совместно со всеми заинтересованными ведомствами была усилена работа по борьбе с незаконными рубками.
В 2017 году объём налоговых поступлений от предприятий лесопромышленного комплекса в бюджет Иркутской области вырос более чем в два раза по сравнению с 2015 годом и составил 6,6 млрд рублей. За тоже время плата за использование лесов в областной бюджет увеличилась в 4,4 раза и составила более 1 млрд рублей. Руководитель региона отметил, что вклад этой отрасли в бюджет раньше был незаслуженно мал.
«Совершенно точно, что мы продолжим начатую работу и будем её совершенствовать. Сказанное мной сейчас можно рассматривать как соответствующее поручение министерству лесного комплекса Иркутской области», — подчеркнул глава региона.
По итогам 2017 года индекс промышленного производства по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 115,8%, по производству целлюлозы, бумаги и картона — 103,3%. Удельный вес отраслей ЛПК в общем объёме обрабатывающих производств Иркутской области превысил 20%. Объем отгруженной продукции предприятий ЛПК за последние пять лет вырос более чем в два раза и составил более 120,5 млрд рублей.