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04:57 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Огромный столб чёрного дыма переполошил Комсомольск

От травяного пала вспыхнул заброшенный серно-кислотный завод.

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Жители Комсомольска-на-Амуре сегодня распространили по социальным сетям видео мощного пожара, столб дыма от которого высоко поднимался над городом. На кадрах видно, как на месте ЧП работают пожарные расчёты, направляя пену в бушующее пламя.

Как выяснил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» в пожарной охране Комсомольска-на-Амуре, накануне вечером около территории давно закрытого серно-кислотного завода на Северном шоссе загорелся несанкционированный склад использованных автомобильных покрышек. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Тушить пожар пришлось при помощи ГПС-600, это специальное устройство, которое образует густую пену. По одной из версий огонь на покрышки мог перекинуться после сильного травяного пала.

 — Точную причину ещё предстоит установить, там вокруг просто одно большое чёрное пятно, — рассказал руководитель службы пожаротушения по Комсомольску-на-Амуре Андрей Масник. — Но с травяными палами ситуация в самом деле напряжённая. За минувшие сутки на такие возгорания был 31 вызов. И это при том, что дожди прошли. Сейчас грядут субботники, народ опять начнёт мусор сжигать. Мы по-прежнему находимся в режиме повышенной готовности.

Агентство ранее сообщало, что Комсомольск из-за палов сухой травы едва ли не оказался в огненном кольце.

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