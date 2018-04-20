Красноярцы пострадали от финансовой пирамиды
Красноярцы пострадали от финансовой пирамиды. Предприниматели собрали миллионы рублей, но вместо выплаты дивидендов просто исчезли.
Красноярцы пострадали от финансовой пирамиды. Предприниматели собрали миллионы рублей, но вместо выплаты дивидендов просто исчезли.
Иван Иванович был пайщиком кооператива «Гарант Инвест». Принёс туда свои сбережения — 150 тысяч рублей. Привлекла высокая доходность — 60 процентов годовых. Но фирма денег так и не вернула. Вместо пассивного дохода приходится жить на трудовую пенсию.
Обманутый вкладчик куда только ни жаловался — на сайт Кремля, в Госдуму и президенту Татарстана, где зарегистрирован кооператив. Пострадали и другие жители Красноярска. Они перечислили подозреваемым девять миллионов рублей, причём и крупные суммы — около двух миллионов.
«16 человек обратились в полицию. Была проведена проверка и в деятельности этой организации были усмотрены признаки финансовой пирамиды. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщила
Сейчас полиция ищет учредителей преступной схемы, даже работники офиса были уверены в легальности предприятия. Теперь потерпевшим в лучшем случае вернут вложенные деньги, которые уже изрядно подъела инфляция.
Эта печальная история показывает, что чудес на финансовом рынке не бывает. И если вы не искушены в инвестициях, то лучше всего начать с накопительного или депозитного счёта в крупном банке под 7−8% годовых. Либо, если позволяют средства, можно купить небольшую квартиру для сдачи в наём. Это принесёт небольшой, но стабильный доход. Также недвижимость неумолимо растёт в цене, а с ней и ваш личный капитал.
Роман РЫКОВ.