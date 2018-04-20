Хабаровский байкер врезался в «Лексус» и погиб

В четверг вечером в Индустриальном районе Хабаровска случилось ДТП, жертвой которого стал 26-летний байкер. К месту происшествия приехали две кареты скорой помощи: в одной медики тщетно пытались реанимировать мотоциклиста, а на второй увезли 32-летнюю виновницу происшествия. Беременная женщина опасалась за сохранность плода, сообщает портал «Губерния».

Мотоциклист двигался по Павла Морозова со стороны центра города в направлении улицы Флегонтова. Хозяйка «Лексуса» ехала байкеру навстречу. Она пересекла двойную сплошную, чтобы съехать с левым поворотом к торговому центру «Подсолнух». Кроссовер перекрыл большую часть дороги как раз в тот момент, когда к этой точке приблизилась двухколесная «Хонда». Передним колесом мотоцикл ударился в правый борт иномарки.