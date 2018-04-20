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06:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Выяснились источники разлива нефти на Санаторной

По факту разлива нефти на станции Санаторной, который произошел 11 апреля, Управление Росприроднадзора по Приморскому краю дало предварительный ответ, сообщает DEITA RU.

Источник: ДЕЙТА

По словам ведомства, с 11 по 13 апреля были проведены рейдовые мероприятия с привлечением специалистов центра лабораторных анализов и технических измерений Приморского края для отбора проб природной воды, в которой обнаружили загрязнения. Было установлено, что растекание нефтяной эмульсии прослеживалось от устья реки Богатой и выше по ее течению на протяжении 600 метров. Ниже устья следов разлива не было обнаружено. Также, по результатам исследований реки Соленой, были замечены признаки загрязнения водных объектов нефтяными пятнами неизвестного происхождения.

Для установления виновников, причастных к разливу, с целью привлечения их к ответственности и предъявления ущерба, результаты анализов отправили в адрес УМВД России по Приморскому краю. Для локализации загрязнения и ликвидации его последствий, материалы по этому делу отправлены в Главное краевое Управление МЧС.

Напомним, что 11 апреля в районе станции Санаторная во Владивостоке произошел разлив нефтепродуктов, в результате чего, вся прибрежная полоса популярного пляжа покрылась маслянистой пленкой. Тогда акватория пляжа была частично очищена, но на берегу еще остались маслянистые пятна, по цвету и структуре похожие на мазут. По заверению сотрудников пляжа, нефтяные отходы пришли в бухту вместе со льдами со стороны моста Де-Фриз-Седанка.

Максим Низкодубов.

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