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07:29 (мск), источник: АиФ Прикамье

Бизнесмену, виновному в гибели депутата Сергея Митрофанова, отказали в УДО

Заключённый продолжит отбывать наказание в колонии.

Бизнесмену Алексею Бусарову, виновному в гибели депутата Сергея Митрофанова, отказали в условно-досрочном освобождении.

Как сообщает Business-class, соответствующее решение принял Чердынский районный суд. Экс-бизнесмен, признанный виновным в гибели парламентария, останется в колонии-поселении в Ныробе. Решение суда он может в течение десяти дней.

Напомним, в 2016 году, следуя на автомобиле в загородный дом, бизнесмен Бусаров сбил депутата Сергея Митрофанова. Поначалу он попробовал доставить пострадавшего в город, однако оставил машину на обочине и скрылся. Через день автомобилист пришёл в полицию и признал вину. Суд приговорил его к 2,11 годам лишения свободы. В 2017 году Бусаров добился УДО, но по жалобе родственников погибшего бизнесмена дело пересмотрели. Суд отменил условно-досрочное освобождение.

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