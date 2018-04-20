7−8 человек в день пропадает в Иркутской области

В регионе пропадает порядка 7−8 человек в день, сообщила корреспонденту «АиФ Иркутск» Елена Кузнецова, начальник Бюро регистрации несчастных случаев, подполковник полиции.

Более 90% из них находятся живыми, около 5−6% без вести пропавших находятся чуть позже уже в неживом состоянии и 2−3% людей тех, которых, к сожалению, не могут найти никогда. Сегодня в Иркутской области ситуация с без вести пропавшими не так критична, как раньше, и ежегодно идет снижение числа заявленных людей.

С наступлением сезона собирательства число потерявшихся увеличивается. Люди теряются в лесу, где найти их очень сложно. Сначала идут за черемшой, папоротником, потом за ягодами, осенью за грибами, за шишкой.

«В мае наступит время сбора черемши, и мы опять начнем терять людей. За сезон ее сбора могут потеряться человек 5, из них 4-ро найдутся живыми. 5 человек это много для такого короткого периода черемши (2−3 недели), учитывая сколько туда людей пошло» — рассказывает Елена Кузнецова.

Это важно знать.

Если у вас потерялся родственник, то заявление о пропаже можно подать в любом отделении полиции, при этом ни каких трех дней ждать не надо. Заявление о пропаже подается тогда, когда родственник считает нужным его подавать. Здесь все зависит от ситуации в семье.

Для кого-то час это трагедия, для кого-то неделя норма. Если у вас пропал ребенок, незамедлительно обращайтесь в полицию, чем вы быстрее, тем лучше. Тоже самое касается заблудившихся в лесу — тут каждый час играет против — не пытайтесь искать сами, сразу обращайтесь к специалистам.

За черемшой обычно идут бабушки и дедушки, которые в силу возраста имеют проблемы со здоровьем, поэтому им нужно всегда брать с собой в лес свои таблетки, для нормализации давления, например. И вообще всем нужно брать с собой сотовый телефон, спички или зажигалку. Конечно, обязательно сообщите родственникам, куда вы пошли. Старайтесь надевать яркую одежду, это облегчит поиски. Человека в камуфляжном костюме в лесу найти очень сложно.