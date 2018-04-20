В Советском районе водитель иномарки сбил женщину и увез ее с места ДТП (видео)

Полицейские третий дня ищут водителя, который на ул. 9 Мая сбил пожилую женщину-пешехода, а потом увез ее с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского полка ДПС.

Авария произошла 17 апреля в 19:23 на перекрестке ул. Водопьянова и 9 Мая. Пожилая женщина переходила дорогу по регулируемому переходу, но ее сбил светлая иномарка, которая выехала с ул. Водопьянова. Происшествие попало в поле зрения камер наблюдения. На записи видно, что из автомобиля вышел мужчина-водитель. Он помог женщине подняться, посадил ее в машину и уехал с места происшествия.

В полиции отметили, что женщине потребовалась помощь врачей. Водитель на место происшествия не вернулся, в ГИБДД с сообщением о ДТП не обратился. Теперь сотрудники дорожной полиции ищут нарушителя или свидетелей происшествия. Водителю иномарки грозит лишение прав на 1,5 года или же административный арест на 15 суток.

Всех, кто знает что-либо о водителе, который сбил пешехода, просят позвонить в дежурную часть по телефонам 127, (391) 226−85−91, отделение розыска полка ДПС 226−83−76.