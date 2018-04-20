В Советском районе водитель иномарки сбил женщину и увез ее с места ДТП (видео)
Полицейские ищут нарушителя уже третий день.
Полицейские ищут нарушителя уже третий день.
Полицейские третий дня ищут водителя, который на ул. 9 Мая сбил пожилую
Авария произошла 17 апреля в 19:23 на перекрестке ул. Водопьянова и 9 Мая. Пожилая женщина переходила дорогу по регулируемому переходу, но ее сбил светлая иномарка, которая выехала с ул. Водопьянова. Происшествие попало в поле зрения камер наблюдения. На записи видно, что из автомобиля вышел
В полиции отметили, что женщине потребовалась помощь врачей. Водитель на место происшествия не вернулся, в ГИБДД с сообщением о ДТП не обратился. Теперь сотрудники дорожной полиции ищут нарушителя или свидетелей происшествия. Водителю иномарки грозит лишение прав на 1,5 года или же административный арест на 15 суток.
Всех, кто знает