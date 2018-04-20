Самолёт «Москва — Иркутск» экстренно сел в Новосибирске из-за ухудшения состояния пассажира, данную информацию «Вестям» подтвердили в пресс-службе аэропорта «Толмачево».

Самолёт Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс «Москва — Иркутск». Во время полёта один из пассажиров почувствовал ухудшение состояние здоровья. По решению экипажа было принято решение совершить посадку в Новосибирска.

«Своевременно к посадке рейса были вызваны специальные бригады скорой помощи Оби и Новосибирска, пассажир доставлен в одно из лечебных учреждений Новосибирска», — рассказала «Вестям» пресс-секретарь аэропорта «Толмачево» Ирина Шавшина.

В Новосибирске самолёт приземлился в 5:46 утра. В Иркутск борт отправился в 7:14.