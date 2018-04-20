Штраф в 24 миллиона тенге. Осужден экс-чиновник Минсельхоза

Источник: Tengrinews

27 марта 2018 года суд № 2 Сарыаркинского района вынес приговор в отношении бывшего и.о. председателя госкомиссии Минсельхоза Куйшенова М. М. и экс-заведующего Айтебийского государственного сортоиспытательного участка Актюбинской области Жаксыбаева М. Т.

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«Установлено, что в феврале 2018 года Куйшенов, являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций, обладающий рядом специальных полномочий, прав и обязанностей, которыми он наделен в силу занимаемой должности, получил взятку, за положительное решение о назначении на должность руководителя ГУ “Актюбинской областной инспектуры по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур” Министерства сельского хозяйства Жаксыбаева М. Т», — отметили в пресс-службе столичного суда.

По материалам дела, Жаксыбаев, за назначение на вышеуказанную должность передал взятку должностному лицу Куйшенову. В феврале 2018 года Куйшенова задержали с поличным сотрудниками Антикоррупционной службы при получении 400 тысяч тенге в виде взятки.

«Приговором суда Куйшенов признан виновным в получении взятки. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 60-кратной суммы взятки — 24 миллиона тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе», — говорится в сообщении суда Астаны.

Жаксыбаев судом признан виновным даче взятки.

«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, что в сумме составляет 12 миллионов тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, — сообщили в суде Астаны.