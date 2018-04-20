В иркутской колонии заключенный задушил сокамерника полотенцем
Трагедия разыгралась
Трагедия разыгралась
Свердловский районный суд г. Иркутска вынес приговор заключенному, который отбывает срок в одной из местных колоний с 2014 года. За убийство сокамерника в октябре 2017 года он получит еще 7 лет и 7 месяцев заключения.
Как установлено в суде, в ночное время подсудимый и еще один осужденный распивали спиртное на кухне жилой секции отряда. В
Затем оба отправились спать, но подсудимый не смог уснуть
Отбывать новый срок заключенному придется в исправительной колонии особого режима.