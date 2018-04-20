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08:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Полицая разыскивает прикурившую от свечи в храме Магнитогорска

Снимки возмутили жителей Южного Урала.

Фраза «они же дети» вряд ли убережет провинившуюся от наказания. В Уголовном Кодексе РФ есть статья «Оскорбление чувств верующих». Если девушку найдут, если она действительно совершила проступок, если ей есть 14 лет, наказания не избежать. Как, вероятно, и ее друзьям, снявшимся в храме на корточках.

Полиция проверяет факт скандальных фото, появившихся накануне в социальных сетях. В Свято-Вознесенском соборе Магнитогорска девушка могла прикурить от церковной свечи. Этот момент запечатлела камера мобильника.

Как сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск в ГУ МВД по Челябинской области, инспекция по делам несовершеннолетних Магнитогорска ищет «героев» фото. Если скандальные факты подтвердятся, постановки на учет в полиции им не миновать. А это значит, «минус» в досье при устройстве в будущем на государственную службу, в силовые и армейские структуры.

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