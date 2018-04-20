Полицая разыскивает прикурившую от свечи в храме Магнитогорска
Снимки возмутили жителей Южного Урала.
Снимки возмутили жителей Южного Урала.
Фраза «они же дети» вряд ли убережет провинившуюся от наказания. В Уголовном Кодексе РФ есть статья «Оскорбление чувств верующих». Если девушку найдут, если она действительно совершила проступок, если ей есть 14 лет, наказания не избежать. Как, вероятно, и ее друзьям, снявшимся в храме на корточках.
Полиция проверяет факт скандальных фото, появившихся накануне в социальных сетях. В
Как сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск в ГУ МВД по Челябинской области, инспекция по делам несовершеннолетних Магнитогорска ищет «героев» фото. Если скандальные факты подтвердятся, постановки на учет в полиции им не миновать. А это значит, «минус» в досье при устройстве в будущем на государственную службу, в силовые и армейские структуры.